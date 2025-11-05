Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in France tại Ansys là €63.7K mỗi year cho P3. Gói thu nhập trung vị year in France có tổng giá trị €62.6K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ansys. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập


33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Ansys, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
