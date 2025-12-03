Danh bạ công ty
Ansys
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Tổng thu nhập Nhà Tuyển Dụng in United States tại Ansys là $99K mỗi year cho P2. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ansys. Cập nhật lần cuối: 12/3/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$100K - $114K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$87.5K$100K$114K$127K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Xem 4 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

Lịch Trình Phát Hành

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Ansys, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Tuyển Dụng tại Ansys in United States có tổng thu nhập hàng năm là $127,440. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Ansys cho vị trí Nhà Tuyển Dụng in United States là $87,480.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.