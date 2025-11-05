Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Denver And Boulder Area tại Angi dao động từ $143K mỗi year cho L1 đến $252K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Greater Denver And Boulder Area có tổng giá trị $183K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Angi. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Angi, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
