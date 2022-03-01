Danh bạ công ty
Angi
Angi Mức lương

Mức lương tại Angi dao động từ $49,750 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $280,812 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Angi. Cập nhật lần cuối: 8/29/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $195K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L3 $274K
L4 $281K

83 47
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $207K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $138K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $130K
Trợ Lý Hành Chính
$112K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$167K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$169K
Nhân Sự
$130K
Marketing
$78.6K
Bán Hàng
$49.8K
Nghiên Cứu Viên UX
$184K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Angi, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Angi là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the L4 level với tổng thu nhập hàng năm là $280,812. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Angi là $169,150.

