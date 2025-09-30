Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại Angel One dao động từ ₹3.05M mỗi year đến ₹6.87M. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹3.8M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Angel One. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
