Anaplan Mức lương

Mức lương tại Anaplan dao động từ $73,630 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $346,725 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Anaplan. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $168K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $132K

Nhân Sự
Median $344K
Bán Hàng
Median $250K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$262K
Dịch Vụ Khách Hàng
$98.5K
Thành Công Khách Hàng
$281K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$116K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$138K
Vận Hành Marketing
$89.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$270K
Quản Lý Dự Án
$154K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$73.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$347K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$239K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Anaplan, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

