AmTrust Financial Mức lương

Khoảng lương AmTrust Financial từ $85,425 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $141,365 cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của AmTrust Financial. Cập nhật lần cuối: 8/21/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Nhà phân tích kinh doanh
$88.2K
Nhà phân tích dữ liệu
$119K
Nhà khoa học dữ liệu
$141K

Kỹ sư phần mềm
$85.4K
Câu hỏi thường gặp

