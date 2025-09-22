Danh bạ công ty
Amperity
  • Mức lương
  • Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm

Amperity Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Amperity có tổng giá trị $310K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Amperity.

Gói Lương Trung Vị
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Tổng mỗi năm
$310K
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
$245K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$65K
Số năm tại công ty
2-4 Năm
Số năm kinh nghiệm
11+ Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Amperity?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Option

Tại Amperity, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Mediánová ročná celková odmena v Amperity pre pozíciu Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States je $261,000.

Tài nguyên khác