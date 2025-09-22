Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Ampere Computing dao động từ $170K mỗi year cho L6 đến $275K mỗi year cho L8. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $198K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ampere Computing. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
