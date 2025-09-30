Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area tại Amgen dao động từ $108K mỗi year cho L3 đến $152K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area có tổng giá trị $129K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Amgen. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
0%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
34%
NĂM 4
Tại Amgen, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
34% được phát hành trong 4th-NĂM (34.00% hàng năm)
