Amgen Quản Lý Chương Trình Mức lương tại San Francisco Bay Area

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Amgen. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Lịch Trình Phát Hành

0%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

34%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Amgen, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 34% được phát hành trong 4th-NĂM (34.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Quản Lý Chương Trình at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Quản Lý Chương Trình role in San Francisco Bay Area is $120,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Amgen

