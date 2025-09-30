Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Los Angeles Area tại Amgen dao động từ $96.7K mỗi year cho L3 đến $218K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in Greater Los Angeles Area có tổng giá trị $139K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Amgen. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
34%
NĂM 4
Tại Amgen, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
34% được phát hành trong 4th-NĂM (34.00% hàng năm)