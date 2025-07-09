Danh bạ công ty
Americold Mức lương

Mức lương tại Americold dao động từ $70,350 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $233,825 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Americold. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Phát Triển Kinh Doanh
$234K
Kỹ Sư Phần Cứng
$98K
Nhân Sự
$70.4K

Kỹ Sư Phần Mềm
$128K
Câu hỏi thường gặp

Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Americold adalah $112,750.

