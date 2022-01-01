Danh bạ công ty
American Tower
American Tower Mức lương

Mức lương tại American Tower dao động từ $34,053 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $222,408 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của American Tower. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Cứng
$106K
Quản Lý Dự Án
$34.1K
Kỹ Sư Phần Mềm
$199K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$222K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại American Tower, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at American Tower is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Tower is $152,263.

