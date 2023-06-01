Danh bạ công ty
American Red Cross Mức lương

Mức lương tại American Red Cross dao động từ $30,833 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $183,600 cho vị trí Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của American Red Cross. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Trợ Lý Hành Chính
$59.7K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$126K
Dịch Vụ Khách Hàng
$30.8K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$35.5K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$35.2K
Marketing
$184K
Quản Lý Sản Phẩm
$131K
Quản Lý Dự Án
$95.5K
Kỹ Sư Phần Mềm
$79.6K
Câu hỏi thường gặp

