American Medical Association Mức lương

Mức lương tại American Medical Association dao động từ $77,610 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $587,050 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của American Medical Association. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $110K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$77.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$85.4K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$81.6K
Quản Lý Sản Phẩm
$249K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$587K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$139K
Câu hỏi thường gặp

El puesto con mayor remuneración reportado en American Medical Association es Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level con una compensación total anual de $587,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en American Medical Association es $110,000.

