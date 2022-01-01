Danh bạ công ty
American Family Insurance
American Family Insurance Mức lương

Mức lương tại American Family Insurance dao động từ $22,718 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $190,950 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của American Family Insurance. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $127K

Kỹ sư phần mềm backend

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $102K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $188K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $152K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
$161K
Nhân Sự
$22.7K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$124K
Marketing
$121K
Bán Hàng
$52.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$153K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$191K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại American Family Insurance là Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $190,950. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại American Family Insurance là $127,000.

