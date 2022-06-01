Thư Mục Công Ty
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Mức lương

Khoảng lương American Bureau of Shipping từ $55,984 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $146,265 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của American Bureau of Shipping. Cập nhật lần cuối: 8/12/2025

$160K

Kỹ sư cơ khí
$126K
Quản lý sản phẩm
$139K
Kỹ sư phần mềm
$56K

Quản lý kỹ thuật phần mềm
$146K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$82.4K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at American Bureau of Shipping is Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $146,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Bureau of Shipping is $125,625.

Các tài nguyên khác