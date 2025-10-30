Danh bạ công ty
Tổng thu nhập Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) tại American Airlines là $123K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year có tổng giá trị $116K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của American Airlines. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) tại American Airlines có tổng thu nhập hàng năm là $130,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại American Airlines cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) là $116,000.

Tài nguyên khác