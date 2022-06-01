Amentum Mức lương

Mức lương tại Amentum dao động từ $78,605 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Cơ Sở Vật Chất ở mức thấp đến $174,125 cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Amentum. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
