Danh bạ công ty
Amentum
Amentum Mức lương

Mức lương tại Amentum dao động từ $78,605 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Cơ Sở Vật Chất ở mức thấp đến $174,125 cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Amentum. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $80K

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $128K
Kỹ Sư Cơ Khí
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dịch Vụ Khách Hàng
$174K
Quản Lý Cơ Sở Vật Chất
$78.6K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$114K
Kỹ Sư Phần Cứng
$133K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$105K
Quản Lý Chương Trình
$129K
Quản Lý Dự Án
$113K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$171K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Amentum là Dịch Vụ Khách Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $174,125. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Amentum là $114,425.

