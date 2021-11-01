Thư Mục Công Ty
Ambarella
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Ambarella Mức lương

Khoảng lương Ambarella từ $54,354 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $305,000 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Ambarella. Cập nhật lần cuối: 8/11/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần cứng
Median $255K

Kỹ sư ASIC

Kỹ sư phần mềm
Median $54.4K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Nhà phân tích kinh doanh
$235K
Marketing
$231K
Kiến trúc sư giải pháp
$251K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Ambarella is Quản lý kỹ thuật phần mềm with a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ambarella is $243,210.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Ambarella

Các công ty liên quan

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác