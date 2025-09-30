Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Alteryx dao động từ $177K mỗi year cho Software Engineer đến $256K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $199K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Alteryx. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.4%
NĂM 3
Tại Alteryx, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)
