Danh bạ công ty
Alteryx
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Prague Metropolitan Area

Alteryx Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Prague Metropolitan Area

Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Prague Metropolitan Area tại Alteryx là CZK 1.86M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Prague Metropolitan Area có tổng giá trị CZK 2.02M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Alteryx. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Xem 2 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

CZK 3.5M

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng CZK 656K+ (đôi khi CZK 6.56M+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.4%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Alteryx, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Mềm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kỹ Sư Phần Mềm at Alteryx in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Kỹ Sư Phần Mềm role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,906,989.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Alteryx

Công ty liên quan

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác