Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Czech Republic tại Alteryx là CZK 1.86M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Czech Republic có tổng giá trị CZK 2.02M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Alteryx. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.4%
NĂM 3
Tại Alteryx, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)
