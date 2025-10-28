Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Alteryx dao động từ ₹2.27M mỗi year cho Associate Software Engineer đến ₹7.01M mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹4.21M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Alteryx. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.4%
NĂM 3
Tại Alteryx, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới