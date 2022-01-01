Danh bạ công ty
AlphaSights Mức lương

Mức lương tại AlphaSights dao động từ $74,625 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Marketing ở mức thấp đến $240,790 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của AlphaSights. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $150K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $130K
Bán Hàng
Median $135K

Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $80.5K
Dịch Vụ Khách Hàng
$81.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$164K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$119K
Marketing
$74.6K
Quản Lý Dự Án
$127K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$241K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$83.6K
Câu hỏi thường gặp

El rol amb millor retribució reportat a AlphaSights és Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $240,790.
La compensació total anual mitjana reportada a AlphaSights és $127,400.

