Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính in India tại AlphaGrep Securities có tổng giá trị ₹10.95M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của AlphaGrep Securities. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Tổng mỗi năm
₹10.95M
Cấp bậc
2
Lương cơ bản
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Thưởng
₹6.26M
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại AlphaGrep Securities?
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính tại AlphaGrep Securities in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹14,082,003. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại AlphaGrep Securities cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính in India là ₹6,318,962.

