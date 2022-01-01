Thư Mục Công Ty
AlixPartners
AlixPartners Mức lương

Khoảng lương AlixPartners từ $84,619 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích tài chính ở mức thấp nhất đến $435,750 cho Nhà tư vấn quản lý ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của AlixPartners. Cập nhật lần cuối: 8/23/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Nhà tư vấn quản lý
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Nhà phân tích kinh doanh
$432K
Phát triển kinh doanh
$413K

Nhà khoa học dữ liệu
$101K
Nhà phân tích tài chính
$84.6K
Nhân sự
$199K
Quản lý dự án
$176K
Kỹ sư phần mềm
$191K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$221K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

