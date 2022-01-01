Thư Mục Công Ty
Akuna Capital Mức lương

Khoảng lương Akuna Capital từ $65,325 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kế toán ở mức thấp nhất đến $425,071 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Akuna Capital. Cập nhật lần cuối: 8/21/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà phát triển định lượng

Kỹ sư phần mềm backend

Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $260K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $225K

Kế toán
$65.3K
Vận hành kinh doanh
$108K
Nhà phân tích tài chính
$127K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$221K
Quản lý dự án
Median $155K
Nhà tuyển dụng
$99.5K
Câu hỏi thường gặp

La compensació total anual mediana informada a Akuna Capital és de $179,209.

