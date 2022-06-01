Thư Mục Công Ty
Aisera
Aisera Mức lương

Khoảng lương Aisera từ $31,032 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $283,575 cho Quản lý chương trình ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Aisera. Cập nhật lần cuối: 8/11/2025

$160K

Nhà khoa học dữ liệu
$164K
Quản lý sản phẩm
$226K
Quản lý chương trình
$284K

Bán hàng
$186K
Kỹ sư bán hàng
$281K
Kỹ sư phần mềm
$31K
Câu hỏi thường gặp

Den høyest betalende rollen rapportert hos Aisera er Quản lý chương trình at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $283,575. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Aisera er $206,163.

