Airtable Mức lương

Khoảng lương Airtable từ $112,700 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $755,000 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Airtable. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà thiết kế sản phẩm
Median $230K
Quản lý sản phẩm
Median $255K

Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
Median $423K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $755K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $315K
Vận hành marketing
Median $172K
Vận hành kinh doanh
$388K
Nhà phân tích kinh doanh
$162K
Dịch vụ khách hàng
$113K
Thành công khách hàng
$114K
Nhân sự
$116K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$332K
Marketing
$191K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$609K
Nhà tuyển dụng
$166K
Kỹ sư bán hàng
$165K
Chuyên viên an ninh mạng
$362K
Kiến trúc sư giải pháp
$288K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$470K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Airtable, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Airtable, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Airtable là Quản lý kỹ thuật phần mềm với tổng thu nhập hàng năm là $755,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Airtable là $278,523.

