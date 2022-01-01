Airtable Mức lương

Khoảng lương Airtable từ $112,700 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $755,000 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Airtable. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Airtable, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:
25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
