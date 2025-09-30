Danh bạ công ty
Airbus Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại United Kingdom

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in United Kingdom tại Airbus có tổng giá trị £58.3K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Airbus. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Tổng mỗi năm
£58.3K
Cấp bậc
Lead Software Engineer
Lương cơ bản
£54.4K
Stock (/yr)
£0
Thưởng
£3.8K
Số năm tại công ty
11+ Năm
Số năm kinh nghiệm
11+ Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Airbus?

£121K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

