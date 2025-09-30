Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Airbus dao động từ ₹1.23M mỗi year cho L1 đến ₹2.54M mỗi year cho l3. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Airbus. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
