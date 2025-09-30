Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in France tại Airbus là €56.4K mỗi year cho l3. Gói thu nhập trung vị year in France có tổng giá trị €42.6K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Airbus. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
