AI21 Labs Mức lương

Mức lương tại AI21 Labs dao động từ $98,225 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $163,785 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của AI21 Labs. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.