AI21 Labs Mức lương

Mức lương tại AI21 Labs dao động từ $98,225 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $163,785 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của AI21 Labs. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $145K
Dịch Vụ Khách Hàng
$98.2K
Quản Lý Sản Phẩm
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại AI21 Labs là Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $163,785. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại AI21 Labs là $144,883.

