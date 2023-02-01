Danh bạ công ty
Agency for Science, Technology and Research
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Agency for Science, Technology and Research Mức lương

Mức lương tại Agency for Science, Technology and Research dao động từ $48,215 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Hóa Học ở mức thấp đến $91,734 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Agency for Science, Technology and Research. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $78.8K

Nhà khoa học nghiên cứu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $91.7K
Kỹ Sư Y Sinh
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kỹ Sư Hóa Học
$48.2K

Kỹ sư nghiên cứu

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$49.5K
Kỹ Sư Phần Cứng
$66.4K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Най-високо платената позиция в Agency for Science, Technology and Research е Nhà Khoa Học Dữ Liệu с годишно общо възнаграждение от $91,734. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Agency for Science, Technology and Research е $70,028.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Agency for Science, Technology and Research

Công ty liên quan

  • Tesla
  • Snap
  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác