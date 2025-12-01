Tổng thu nhập Quản Lý Dự Án in United States tại Affirm là $206K mỗi year cho L7. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Affirm. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
50%
NĂM 1
50%
NĂM 2
Tại Affirm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:
50% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% hàng quý)
50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Affirm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Affirm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
