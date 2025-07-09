Thư Mục Công Ty
Aesop
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Aesop Mức lương

Khoảng lương Aesop từ $117,889 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $175,843 cho Quản lý chương trình ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Aesop. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Quản lý chương trình
$176K
Kỹ sư phần mềm
$118K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aesop je Quản lý chương trình at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $175,843. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aesop je $120,105.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Aesop

Các công ty liên quan

  • Flipkart
  • DoorDash
  • PayPal
  • Databricks
  • Stripe
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác