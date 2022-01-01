Thư Mục Công Ty
Advantest
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Advantest Mức lương

Khoảng lương Advantest từ $30,475 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $263,310 cho Kỹ sư điện ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Advantest. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $138K

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Dịch vụ khách hàng
$38K
Nhà phân tích dữ liệu
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Kỹ sư điện
$263K
Kỹ sư phần cứng
$150K
Marketing
$146K
Kỹ sư cơ khí
$41.8K
Nhà thiết kế sản phẩm
$30.5K
Quản lý chương trình
$254K
Quản lý dự án
$239K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$249K
Nhà văn kỹ thuật
$59.3K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Advantest to Kỹ sư điện at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $263,310. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Advantest wynosi $141,863.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Advantest

Các công ty liên quan

  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Lam Research
  • ASML
  • KLA
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác