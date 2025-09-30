Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Chicago Area tại ActiveCampaign dao động từ $176K mỗi year cho Senior Software Engineer đến $180K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Chicago Area có tổng giá trị $185K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ActiveCampaign. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại ActiveCampaign, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
