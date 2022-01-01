Danh bạ công ty
Acronis Mức lương

Mức lương tại Acronis dao động từ $51,449 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $132,197 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Acronis. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Quản Lý Sản Phẩm
Median $75.4K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $90.8K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$51.4K

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$100K
Quản Lý Dự Án
$79.2K
Bán Hàng
$132K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Acronis wynosi $84,998.

