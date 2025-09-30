Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Pune Metropolitan Region tại Acquia là ₹2.17M mỗi year cho Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Pune Metropolitan Region có tổng giá trị ₹2.81M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Acquia. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***