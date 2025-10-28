Danh bạ công ty
Accton Technology
Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Cứng in Taiwan tại Accton Technology có tổng giá trị NT$1.64M mỗi year.

Gói Lương Trung Vị
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Tổng mỗi năm
NT$1.64M
Cấp bậc
Advance Engineer
Lương cơ bản
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Thưởng
NT$0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Accton Technology?
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng tại Accton Technology in Taiwan có tổng thu nhập hàng năm là NT$2,162,251. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Accton Technology cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng in Taiwan là NT$1,181,817.

