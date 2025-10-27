Danh bạ công ty
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Kỹ Sư Phần Mềm in United Arab Emirates tại Abu Dhabi Investment Authority dao động từ AED 522K đến AED 744K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Abu Dhabi Investment Authority. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Các cấp bậc nghề nghiệp tại Abu Dhabi Investment Authority?

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates có tổng thu nhập hàng năm là AED 744,140. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Abu Dhabi Investment Authority cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in United Arab Emirates là AED 521,534.

Tài nguyên khác