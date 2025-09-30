Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Italy tại ABB dao động từ €38.6K mỗi year cho Associate Software Engineer đến €44.5K mỗi year cho Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Italy có tổng giá trị €38.6K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ABB. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
€38.6K
€33.7K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.5K
€42.5K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới