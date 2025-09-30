Danh bạ công ty
ABB Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Greater Zurich Area

Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Zurich Area tại ABB là CHF 122K mỗi year cho Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Zurich Area có tổng giá trị CHF 118K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ABB. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Xem 1 Thêm cấp độ
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Các cấp bậc nghề nghiệp tại ABB?

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư mạng

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại ABB in Greater Zurich Area có tổng thu nhập hàng năm là CHF 137,784. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ABB cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Zurich Area là CHF 100,680.

