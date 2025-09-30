Tổng thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in Philadelphia Area tại ABB là $94K mỗi year cho Product Designer. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ABB. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
