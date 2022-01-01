Danh bạ công ty
ABB
ABB Mức lương

Mức lương tại ABB dao động từ $6,349 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $191,040 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ABB. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $82.9K
Kỹ Sư Phần Cứng
Median $120K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $98K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $39.4K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $9.3K
Kế Toán
$53.2K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$114K
Kỹ Sư Điều Khiển
$28.6K
Biên Tập Viên Nội Dung
$45.2K
Dịch Vụ Khách Hàng
$6.3K
Marketing
$17.9K
Kỹ Sư Cơ Khí
$63.5K
Quản Lý Sản Phẩm
$151K
Quản Lý Dự Án
$154K
Bán Hàng
$86.8K
Kỹ Sư Bán Hàng
$50.6K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$32.5K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$191K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$76.1K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ABB là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $191,040. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ABB là $63,528.

