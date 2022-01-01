A123 Systems Mức lương

Khoảng lương A123 Systems từ $29,850 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $149,250 cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của A123 Systems. Cập nhật lần cuối: 8/12/2025
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại A123 Systems, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:
25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
