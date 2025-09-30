Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Chicago Area tại 84.51˚ là $133K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Chicago Area có tổng giá trị $125K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của 84.51˚. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
